Lanazione.it - Picchia inviato delle ’Iene’. Ora è indagato per abusi sessuali su una minorenne

Una denuncia per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina.. E sarebbero spuntati fuori anche dei video. Il caso è quello del cinquantenne di Sansepolcro che ha anche aggredito l’Iene Luigi Pelazza, arrivato nell’Altotevere proprio per puntare i riflettori sulla vicenda. Vicenda sulla quale indaga la procura di Arezzo anche se della questione è stata attenzionata anche la magistratura di Perugia. Il caso si articola infatti tra la Toscana e l’Umbria, tra Sansepolcro e San Giustino, e i paesini della zona, e riguarda presuntiche sarebbero stati commessi dal cinquantenne di origini partenopee. Ancora il condizionale è d’obbligo: e posta la presunzione d’innocenza, ancora siamo in fase di indagine. Non c’è nemmeno un rinvio a giudizio, sempre che ci si arrivi, e in caso tutto dovrà essere dimostrato in tribunale.