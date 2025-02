Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: impatto dei dazi di Trump e risultati societari deludenti

è la peggiore (-1,53%) in Europa e risente, oltre che dei timori per iannunciati da Donald, anche deidi alcune società. Non è il caso di Pirelli che ha fatto un balzo del 4,64% per la trimestrale migliore delle attese e per il piano antimesso a punto dal gruppo dei pneumatici. In linea con i titoli del settore della difesa ha guadagnato terreno Leonardo (+3,97%) e sulla scia deie dei dividendi Saipem (+2,09%). A pesare sul listino sono stati Prysmian (-12,18%) penalizzata dalla guidance, Ferrari (-7,91%) per la vendita di una quota da parte di Exor e Stellantis (-5,21%) ancora sulla scia dei conti e dell'outlook che hanno deluso il mercato. Sempre pesante Stm (-4,01%). La scarsa visibilità sui ricavi pubblicitari ha infine fatto perdere a Mfe il 3,43% per le azioni di categoria A e il 2,78% per le B.