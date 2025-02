Thesocialpost.it - “Pezzi di legno nella pasta”, richiamati due lotti del marchio Gragnano IGP

Leggi su Thesocialpost.it

Coop ha disposto il ritiro di duedidiIGP per un possibile rischio fisico legato alla presenza di frammenti dinelle confezioni in vendita. Il prodotto interessato è ladi semola “diIGP Calamari”, venduta nel formato “O’ Calamaro” con il“L’Arte Antica di”, all’interno della linea Fior Fiore Coop.Leggi anche: Allarme salmo: ritirati dolcetti dai supermercatiIl richiamo dopo una segnalazioneL’allerta è stata pubblicata sul portale Coop dedicato ai richiami alimentari. Secondo quanto riportato, il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a seguito di una segnalazione relativa alla possibile presenza didinel prodotto.Laoggetto del richiamo è prodotta dall’aziendai Gragnanesi Società Cooperativa per Coop Italia e venduta in confezioni da 500 grammi.