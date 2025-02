Metropolitanmagazine.it - Peta protesta con un gigantesco serpente alla Milano Fashion Week contro le pelli di animale

Un messaggio importante che non è passato inosservato durante questa(People for the Ethical Treatment of Animals, spesso abbreviato nell’acronimo, organizzazione non-profit a sostegno dei diritti animali) hato grazie a una sua attivista. La manifestante si è seduta su un tavolo sporcato con il colore del sangue in piazza Mercanti, di fronte alHubleanimaliDi questo appello ha parlato anche Mimi Bekhechi, vicepresidente diper l’Europa. “Chiediamosettimana della moda didi restare al passo con le tendenze, tenendo questa crudeltà estrema lontana dalle passerelle, come ha fatto il BritishCouncilsettimana della moda di Londra, e sollecitando le persone compassionevoli di tutto il mondo ad abbracciare l’utilizzo di materiali vegani di lusso che lascino gli animali in pace”.