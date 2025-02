Tg24.sky.it - Peschereccio affonda al largo del Gargano, morto comandante

Undella flottiglia di Termoli, il Normandy, èto aldelper cause non ancora chiarite. Il, un 58enne di Bisceglie, èmentre altri due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. A quanto si è appreso, l'imbarcazione si trovava a circa cinque miglia dalla costa tra Capojale e le Isole Tremiti, quando ha avuto un'avaria al motore e ilha dato l'allarme alla guardia costiera. Ma pochi minuti dopo ilto. Sul posto sono giunte le motovedetta della Guardia Costiera di Termoli e Vieste e il personale è riuscito a salvare le altre due persone che erano a bordo. Accertamenti sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.