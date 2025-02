Sport.quotidiano.net - Pesaresi, il cuore diviso a metà: "L’Ancona avrà più pressione"

Emanuele, anconetano doc ed ex biancorosso che ha vestito anche la maglia della Sampdoria, della Lazio e del Benfica, ma anche in panchina con Pagliari nelle scorse stagioni, seguirà il derby di domenica tra Recanatese e Ancona con particolare attenzione, anche perché il figlio è uno degli under a disposizione di mister Bilò. Emanuele, che derby sarà? "Le ultime partite di campionato tra Recanatese e Ancona al Tubaldi sono sempre andate in favore della Recanatese, sempre con nette vittorie. Ma quest’anno si gioca in serie D, mi aspetto una partita diversa, con interpreti di livello differente, naturalmente. Ma una buona partita da entrambe le parti, perché sono due squadre che hanno qualità". Che momento sta attraversando la Recanatese dopo il ko di Fossombrone? "Non conosco i dettagli, seguo la Recanatese per mio figlio, e l’ultima partita non è andata benissimo sotto il profilo del risultato.