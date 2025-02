Lanazione.it - Perugia, Fontivegge chiede aiuto: “Droga, alcol e degrado. Ogni giorno qui è peggio”

, 27 febbraio, 2025 – All’alba di ieri la conferma di un’altra serata movimentata nell’area di piazza del Bacio. Un altro esempio del, sottolineano gli aderenti di Progetto, che attanaglia questa parte di città. Due ragazzi barcollano lungo il camminamento di uno dei palazzi, uno si accascia a terra e rigetta. È l’alba. “L’è un problema vero perché si creano ripetutamente queste situazioni - sottolinea Giulietto Albioni che di Progettoè amministratore e uno dei fondatori - Certo non è ilche possa capitare, ma capisce facilmente che chi qui ci vive qui da anni è sopraffatto da questo declino che abbiamo davanti agli occhi”. Sopraffatti, scoraggiati, ma non certo rassegnati. “E no che non ci rassegniamo, anche se, devo dire, la delusione per le promesse fatte in campagna elettorale e non mantenute, è forte.