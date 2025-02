Fanpage.it - Perin fa tremare lo spogliatoio della Juventus: “Non ci sono figli di p…”, con chi ce l’ha

Leggi su Fanpage.it

Il portiere reagisce così alla disfatta in Coppa Italia e alle parole durissime di Thiago Motta in tv e in conferenza: "Gente che pretende senza dare? Non so a chi si riferiva".