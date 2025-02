Fanpage.it - Perché un uomo accusato di stupro è stato assolto per mancata “richiesta di punizione” della vittima

Leggi su Fanpage.it

Undall'accusa di, nonostante lasi sia rivolta alla polizia, non ha sporto formale querela. Un impasse burocratico, che ha portato l'impossibilità per i giudici a procedere con una condanna. E che interroga sull'efficacia delle modalità di comunicazione in casi delicati e complessi come quello in esame.