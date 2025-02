Oasport.it - Perché Ruud, Paul e Rune si sono ritirati ad Acapulco: fuori tutti i favoriti in Messico

Succede di tutto nella notte italiana all’ATP 500 di2025, conche (per un motivo o per un altro) escono di scena in blocco agli ottavi di finale aprendo degli scenari a dir poco clamorosi per diversi outsider. A conti fatti l’unica delle otto teste di serie rimasta in gioco è Tomas Machac, numero 8 del seeding, mentre tutte le altre sifermate prima dei quarti.La notizia più importante è sicuramente la netta sconfitta del numero due al mondo Alexander Zverev per 6-3 6-4 contro il talentuoso teenager americano Learner Tien, già protagonista un mese fa battendo Daniil Medvedev e raggiungendo gli ottavi agli Australian Open. Il tedesco completa così una disastrosa tournée centro-sudamericana (dopo le premature eliminazioni sulla terra a Buenos Aires e Rio), restando a oltre 3000 punti di distanza da Jannik Sinner nel ranking.