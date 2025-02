Liberoquotidiano.it - Perché Roma deve opporsi a Parigi e Londra: soldati europei in Ucraina, ecco come finirebbe

Leggi su Liberoquotidiano.it

Donald Trump sta inondando il terreno, alcune delle sue iniziative sono destinate a evaporare, altre daranno vita a fatti inediti, un nuovo scenario. L'isteria con cui l'Europa reagisce alle iniziative della Casa Bianca è solo una perdita di energia e concentrazione: sui dazi l'Unione europea ha un problema con l'America e con se stessa (si chiama Iva), dunque bisogna andare al tavolo con Trump avendo in mente una proposta e non il piagnisteo,le lacrime si verseranno quando la dogana americana comincerà a presentare il conto alle aziende europee, bisogna prepararsi seriamente, non lanciare tragicomici allarmi democratici contro i salutini Made in America. Sulla fine della guerra in, l'iniziativa è americanasenza gli Stati Uniti non ci sarebbe stata la resistenza di Kiev e l'Europa è sempre andata a rimorchio di Washington.