Tuttivip.it - “Perché oggi se ne va”. Grande Fratello, la notizia cambia le cose all’interno del gruppo: esce

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, iltorna in onda con una nuova puntata ricca di colpi di scena e tensione. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in diretta su Canale 5 a partire dalle 21:35, offrirà aggiornamenti sugli ultimi sviluppi nella casa, tra emozioni, confronti e una nuova eliminazione che cambierà le sorti del gioco.Le concorrenti in nomination questa settimana sono sei: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Il pubblico, attraverso il televoto, deciderà chi dovrà abbandonare definitivamente la casa. Secondo gli ultimi sondaggi, la situazione appare piuttosto chiara: Helena Prestes domina il gradimento con un notevole 50,40% delle preferenze, mentre Maria Teresa Ruta sembra la più a rischio eliminazione, avendo ottenuto solo il 9,58% dei voti.