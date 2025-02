Fanpage.it - Perché Meloni e Macron stanno litigando sull’invio di soldati europei in Ucraina

Leggi su Fanpage.it

Al centro delle discussioni tra i leaderci sono le trattative per un possibile cessate il fuoco in. Ieri durante il vertice in collegamento tra i 27,ha ribadito il no dell'Italia al piano diche apre all'invio di truppe Ue al confine russo-ucraino.