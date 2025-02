Perché Jannik Sinner ha accettato il patteggiamento della Wada | Alla fine ha pagato solo lui

Leggi su Open.online

La squalifica di Jannicktermineràmezzanotte del 4 maggio. Include i due giorni già scontati dopo la positività al Clostebol che risale al 10 e 18 marzo 2024. Tornerà per gli Internazionali d’Italia, poi il Roland Garros. Oggi il CorriereSera riepiloga in un retroscena per spiegare come si è arrivati all’accordo con la(l’agenzia mondiale antidoping). Il portavoce James Fitzgerald spiega che l’organismo ha avvicinato gli avvocati diin due occasioni. Agennaio e ai primi di febbraio. Lì è partita la mediazione per l’agreement sui tre mesi poi firmato venerdì 14. Dopo aver chiesto da uno a due anni al Tas di Losanna.L’accordo«Lasi è resa conto che 12 mesi non sarebbero stati appropriati per un caso così particolare, derivato da circostanze molto specifiche (il riferimento èsostanza equantità minima trovata nelle urine del tennista, ndr ).