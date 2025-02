Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta in cinque anni dei turisti occidentali sono entrati in Corea del Nord

Tredici, provenienti da varie parti del mondo, hanno messo piede indel. Per molti, questa potrebbe non sembrare una notizia degna di nota, ma era dal 2020 che un visitatore occidentale non entrava nel territorio della Repubblica Popolare Democratica di. Il Paese, infatti, aveva completamente chiuso i propri confini all’inizio della pandemia da Covid-19, imponendo un rigidissimo lockdown ai suoi abitanti ed espellendo tutti i diplomatici stranieri, per paura dei contagi.I viaggiatori, chepartiti da Italia, Regno Unito, Grecia, Francia, Germania, Austria, Canada, Nuova Zelanda e Australia, hanno partecipato a un viaggio organizzato dall’agenzia britca Koryo Tours, che ha sede a Pechino ed è specializzata proprio indel. Nel 2024 irussi avevano ottenuto il permesso di recarsi lì in vacanza.