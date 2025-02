Lapresse.it - Peppa Pig, la famiglia si allarga: in arrivo un fratellino

Grandi novità per i fan diPig. Ladella maialina protagonista del celebre cartone animato si. Il 6 marzo 2025, su Rai Yoyo andrà in onda “Il Grande Annuncio”, l’episodio speciale in cui Mamma e Papà Pig condivideranno cone George una notizia che cambierà tutto: presto avranno un altroo una sorellina. “Una nuova era perPig sta per cominciare! L’di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan diavranno l’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua,” ha dichiarato Esra Cafer, Hasbro SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion.Pig, inuno una sorellinaCon l’del nuovo bebè,e George impareranno a collaborare e a condividere nuove esperienze, accompagnando i giovani spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di cosa significa crescere insieme.