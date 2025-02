Ilfoglio.it - Peggio del video di Trump su Gaza ci sono i commenti di Conte e Bonelli

Ild’intelligenza artificiale e stupidità naturale di Donalsul futuro Alpitour diè la dimostrazione che la cattiva digestione notturna può provocare incubi digitali diurni. Ma da lì a definirlo “un insulto”, “unviolento”, come affermato da certuni politici italiani, be’. Del resto la propaganda osceno-onirica non è nata ieri, il Sol dell’avvenire è sempre stato una balla da crociera all inclusive. Mao nuotava nello Yangtze e Putin va a caccia a torso nudo, per dire due dittatori di culto del più sgangherato dei commentatori del, Giuseppe. È riuscito a dire: “franco: l’ho trovato allucinante.trasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina”. Detto da uno che millantava di avere abolito la povertà, fa davvero ridere.