Ilgiorno.it - Pedane made in Lissone. I “tasselli“ degli studenti per il tempio della lirica

Sotto la guida dei professori e dei tecnici di laboratoriostorica scuolase del design e del legno hanno imparato tutti i rudimenti, teorici e pratici, necessari per costruire attrezzature di scena. Con quelle basi hanno poi realizzato, proprio nei laboratori di via Stoppani,elementi scenici chiamati “praticabili“, che ora verranno utilizzati sul palco del prestigiosomilanese. I futuri attrezzisti del Teatro alla Scala a lezione di arte del legno all’Istituto superiore Giuseppe Meroni. Qui 18selezionati del corso di formazione per attrezzisti e macchinisti realizzato in collaborazione con la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala di Milano e LabLuce Cinecittà di Roma hanno seguito un percorso di 60 ore, tutte passate nel reparto lavorazione del legno: hanno così potuto apprendere i metodifalegnameria e come progettare e costruire attrezzature sceniche.