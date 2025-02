Lapresse.it - Pd, Schlein: “Siamo in un’altra stagione, supportiamo referendum contro Jobs Act”

Relazione a tutto campo della segretaria del Pd, Elly, nel corso della Direzione del partito. “Il pluralismo è e resta un valore, e bisogna far sentire tutti a casa in questo partito. Ma noi supporteremo isul lavoro e sulla cittadinanza, con rispetto di chi non li ha firmati tutti ma la posizione del partito deve essere chiara. Tra queic’è quello sulAct. Oggiin, nel Paese e nel partito, e una discussione l’abbiamo fatta, per fare passi avanti”, ha detto la leader del Nazareno durante il suo intervento.Ucraina,: “Pace non si fa con ricatti su satelliti e terre rare”“L’Ue rivendichi il ruolo europeo nel tavolo di pace per l’Ucraina“. Cosìparlando alla direzione nazionale del partito. “Nonnel Farwest – aggiunge – la pace non può essere imposta con ricatti, come abbiamo visto in questi giorni, su terre rare e satelliti”.