Laverita.info - Pd paralizzato tra Cgil e riformisti si astiene sulla legge pro lavoratori

Per non deludere Landini (contrario alla norma) e l’ala Guerini (favorevole), i dem non votano il ddl della Cislpartecipazione dei dipendenti ai cda delle aziende. Schlein schiera il partito sul referendum anti Jobs act.