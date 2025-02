Parmatoday.it - Pauroso schianto lungo la Massese tra moto e furgone: muore un motociclista

Leggi su Parmatoday.it

Poco prima delle ore 12 di giovedì 27 febbraio si è verificato un grave incidente stradalela strada, poco prima di arrivare a Corcagnano. Unae unsi sono scontrati, per cause in corso di accertamento. Ilciclista è morto sul colpo. I due veicoli stavano procedendo.