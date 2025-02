Sololaroma.it - Paura Zeman, ictus e ricovero in terapia intensiva: le condizioni

Leggi su Sololaroma.it

Non solo un periodo di belle notizie questo in chiave Roma, con una squadra che sta sicuramente regalando gioie importanti sul campo. Come riportato e spiegato dalla Gazzetta dello Sport, questa mattina l’ex allenatore giallorosso Zdenekè stato colpito da un, cosa che ha ovviamente mandato in allarme lui e familiari. Più nello specifico avrebbe presentato segnali di disartria, l’incapacità di formulare le parole in maniera corretta, e ipostenia alla gamba destra.Immediato ilin codice rosso, ed ora il 77enne si trova nel reparto dineurologica del Policlinico Gemelli. Tale episodio fa seguito a sintomi influenzali che erano apparsi nei giorni scorsi e, seppur non sembri in pericolo di vita, le sueverranno monitorate nelle prossime ore.