Paura per Zdenek Zeman | ricoverato in codice rosso al Gemelli

Momenti di grande apprensione per, storico allenatore di Roma e Lazio, che questa mattina è statoinal Policlinicodi Roma. Il 77enne si trova attualmente in terapia intensiva neurologica, nella stessa struttura dove èanche Papa Francesco.Le condizioni diSecondo le prime informazioni,avrebbe manifestato sintomi preoccupanti, tra cui disartria – una difficoltà nell’articolare le parole – e ipostenia all’arto inferiore destro. Questi segnali hanno subito allarmato la famiglia, già preoccupata per una sindrome influenzale che l’ex allenatore accusava da giorni.Il ricovero è stato deciso d’urgenza e nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori esami per chiarire il quadro clinico. Nonostante la gravità della situazione, al momentonon sembra essere in pericolo di vita.