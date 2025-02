Feedpress.me - Paura per la salute di Zdenek Zeman: ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Momenti di apprensione per, ex allenatore di Roma e Lazio, ma anche del Messina agli inizi della sua carriera,questa mattina in codice rosso al Policlinicodi Roma. Il tecnico boemo, 77 anni, si trova attualmente inneurologica dopo aver manifestato disartria – una difficoltà nell’articolare le parole – e ipostenia all’arto inferiore destro..