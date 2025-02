Pattinaggio velocità CdM | gli azzurri per l’ultima tappa di Heerenveen

Leggi su Sportface.it

Manca sempre meno aldi Coppa del Mondo disu pista lunga Prenderà il via domani, venerdì 28 febbraio, a, nei Paesi Bassi, la sesta e ultimastagionale. La squadra italiana tornerà sul ghiaccio con ambizioni importanti per l’atto finale del circuito internazionale. Nelle classifiche di specialità, l’Italia è in testa con Davide Ghiotto nel ranking delle lughe distanze (primo con 282 punti, a +6 sul norvegese Eitrem) e nel Team Pursuit maschile alla pari degli Stati Uniti (114 punti). Seconda piazza provvisoria per Lollobrigida nelle lunghe distanze al femminile con 221 punti mentre nelle Mass Start viaggia al quarto posto. Anche Giovannini e Di Stefano a ridosso della top 3 nella classifica maschile della Mass Start con, rispettivamente, il quarto e quinto posto provvisorio.