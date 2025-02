Sport.quotidiano.net - Pattinaggio. Siena Roller Team in evidenza a Riccione. Conquistato il terzo posto in classifica

E’ stato un fine settimana molto positivo per il. Domenica scorsa al Play Hall di(Rimini) si è svolto il Campionato Interregionale Fisr e le atlete del gruppo Fireworks (nella foto) della societàsono infatti scese in pista con il programma dal titolo ‘Il Caos dentro di me’, coreografato da Massimo Carraro. Con un’esibizione emozionante e carica di pathos, il gruppo si è aggiudicato la terza posizione dellagenerale, che fa ben sperare per le prossime gare, nonostante una concorrenza molto agguerrita. Il mese di febbraio era iniziato bene con le gare di Montebello Vicentino (campionati interregionali Aics) a cui avevano preso parte tre delle formazioni del. Il quartetto Elios era arrivatoto nella categoria quartetti giovani promo, il quartetto Aster quinto nella categoria quartetti ragazzi promo, il gruppo Sunrise quintoto nella categoria piccoli gruppi ragazzi promo.