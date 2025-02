Oasport.it - Pattinaggio artistico, Tali-Lafornara n.1 del mondo tra gli junior! Medaglia storica per l’Italia a Debrecen

Un giorno che non dimenticheremo mai. Noemi Mariae Noahhanno appena scritto la storia deldi figura iano, conquistando per la prima volta lad’oro nella danza sul ghiaccio ai Campionati Mondiali2025, competizione in fase di svolgimento sul ghiaccio della Fonix Arena di, in Ungheria. In risultato che era già nell’aria, maturato grazie ad un free program meraviglioso interpretato sulle note di “Love story“, in cui gli azzurrini hanno dato sfoggio di unfluido, molto morbido, e dalle enormi prospettive in chiave future. Il successo è inoltre la ciliegina sulla torta di una stagione vissuta da veri leader, in cui non hanno mai perso neanche un segmento in tutte le gare di categoria a cui hanno partecipato.Entrati in pista con ben cinque punti di vantaggio accumulati grazie alla rhythm dance, gli atleti seguiti da Valter Rizzo, Brunhilde Bianchi, Denis Petukhov e Melissa Gregory hanno aumentato il gap sulla concorrenza anche nel libero, guadagnando un grado di esecuzione elevato dai giudici in tutte gli elementi, compresi quelli più complessi.