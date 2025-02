Lettera43.it - Pasquetta: cosa si festeggia e perché si chiama così

Come da tradizione, gli italiani si preparano are la Pasqua riunendosi in famiglia, tanto a Nord quanto a Sud, con viaggi in ogni parte d’Italia per raggiungere i genitori, gli zii, i fratelli e in generale tutti i parenti. Ma in tanti si preparano anche alle scampagnate di, il lunedì dopo la domenica di Pasqua, che da decenni è considerato un giorno di gite fuori porta. Masisi? Quest’anno cade il 21 aprile 2025.è il Lunedì dell’AngeloIl passaggio sul Lunedì dell’Angelo dal Nuovo Testamento (Getty Images).In realtà il nome ufficiale diè un altro. Si tratta del Lunedì dell’Angelo.è in realtà un termine utilizzato come vezzeggiativo, visto il collegamento con Pasqua, entrato nel gergo comune ormai da lungo tempo.