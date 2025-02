Zon.it - Pasquale Iacomino trionfa alla European Cup Veterani di Riga: sacrifici e dedizione ripagano sempre

Leggi su Zon.it

Sabato scorso, nella suggestiva cornice dellaCupdi Judo 2025, svoltasi a, in Lettonia, il maestroha conquistato il gradino più alto del podio, confermandosi tra i migliori atleti della sua categoria. Un trionfo che non è frutto del caso, ma il risultato di anni di impegno,assoluta allo sport.Un successo costruito con passione e lavoronon è solo un atleta di alto livello, ma anche un esempio di costanza e determinazione per le nuove generazioni. Dalegatodisciplina e ai valori dello sport, il maestro ha affrontato la competizione dicon grande preparazione, dimostrando una forma eccellente e una strategia impeccabile.Il torneo, che ha visto la partecipazione dida tutta Europa, si è rivelato altamente competitivo.