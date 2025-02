Lanotiziagiornale.it - Partecipazione dei lavoratori agli utili, un’occasione mancata

Ieri la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulladeial capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa. Ora la palla passa al Senato. Sulla carta tale pdl, frutto di un’iniziativa della Cisl – che ha raccolto 400mila firme per portarla in Parlamento – doveva rappresentare un passo avanti, dando attuazione all’art. 46 della Costituzione: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto deia collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”. Un principio sacrosanto quanto incompiuto.Peccato che, come spesso capita, alla fine la montagna ha partorito un topolino. Il provvedimento, passato nelle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio prima dell’approdo in Aula, è stato trasformato dalla maggioranza a sua immagine e somiglianza: dei 22 articoli inizialmente previsti ne sono rimasti soltanto 15.