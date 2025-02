Spazionapoli.it - “Parliamo con il Napoli”, l’agente ha svelato tutto: in estate possibile sorpresa

Leggi su Spazionapoli.it

Il, oltre alle sfide del presente, tiene in conto anche diverse valutazioni in vista del futuro, a partire dal calciomercato. Arrivano le parole deldi un calciatore di proprietà degli azzurri che possono cambiare.Tante le sfide che attendono il, sia nell’immediato presente che nel futuro. All’orizzonte, la sfida contro l’Inter è un banco di prova importantissimo e, potenzialmente, anche decisivo per le sorti della lotta Scudetto. La speranza da parte dei tifosi è che gli azzurri possano riprendersi la vetta della classifica di Serie A: per farlo, però, servire per forza una vittoria contro la compagine nerazzurra, che è senza dubbio carica a mille proprio in virtà del primo posto ritrovato.Un occhio, però, la dirigenza lo dà anche al futuro. In particolare, la sensazione sempre più netta è che il mercato estivo sarà molto movimentato.