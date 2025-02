Trevisotoday.it - Parlare di sicurezza sul lavoro con il sorriso è possibile grazie a "I Papu"

Leggi su Trevisotoday.it

Dieci i video realizzati dal duo comico friulano “I” per il Servizio Prevenzione Igiene ea negli Ambienti di(SPISAL) dell’Ulss 2 per trasmettere con maggiore efficacia, durante i corsi per ladei lavoratori, i messaggi utili alla prevenzione e gestione dei rischi.