Parla Hummels | Futuro? Deciderò in estate mio figlio mi manca

Non è di certo il tempo per distrazioni extra campo, visto l’ottimo periodo che sta passando la Roma in termini di risultati. In vista del Como la squadra è tornata in campo a Trigoria, consapevole che subito dopo ci sarà il primo atto del doppio confronto di Europa League contro l’Athletic Club, e dunque, come detto, vietate distrazioni. C’è però una questione rinnovi che risulta pressante per più di un componente della rosa, edsembra essere il caso più spinoso.A settembre il tedesco, dopo aver concluso la sua lunghissima esperienza col Borussia Dortmund, ha firmato per un solo anno con la Roma, fino a giugno 2025, per non prendersi impegni troppo lunghi. In una recente intervista a RTL.de,è tornato sul tema: “Non si deciderà nelle prossime settimane. Negli ultimi anni ho gestito il tutto ascoltando il proprio corpo ed anche la mia famiglia.