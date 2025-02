Quotidiano.net - Papa Francesco ricoverato, l’infettivologo Andreoni: “Le terapie funzionano. Servono tre settimane”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 febbraio 2025 – “L’esito della Tac di monitoraggio della polmonite bilaterale, che ha colpito il, è confortante. I focolai si stanno riducendo, si sta evidenziando una normale evoluzione del quadro polmonare. Data l’età di Bergoglio, 88 anni, non era affatto scontata un’evoluzione favorevole della patologia”. Il professor Massimo, docente di Malattie infettive e direttore del Dipartimento di Medicina dei sistemi presso l’Università di Roma Tor Vergata, vede il bicchiere mezzo pieno dopo l’ultimo bollettino medico diramato dalla Santa Sede sulle condizioni del Pontefice.resta ancora in prognosi riservata, ma per la prima volta dopo vari giorni “non è più definito in condizioni critiche e questo non può che indurci a un cauto ottimismo”, sottolinea