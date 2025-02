Papa Francesco nuovo bollettino Vaticano | le condizioni di salute

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilha diffuso unmedico riguardante ledidi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. ilha organizzato sessioni di preghiera per ladel Santo Padre, e i fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per la pronta guarigione di, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle suedinei prossimi giorni.Come spiegato dai medici che lo hanno in cura nel primo punto stampa dal giorno del ricovero, effettuato lo scorso 21 febbraio, non può che essere definito delicato il decorso della malattia del Pontefice. Il professor Sergio Alfieri, a capo dell’équipe che segue il Santo Padre, e che lo ha operato due anni fa, era stato stato chiaro: “Ilnon è fuori pericolo”.