Papa Francesco, l'ottimismo del Vaticano: "Siamo usciti dalla fase più critica"

Un nuovo miglioramento. Le condizioni di salute disembrano diventare meno complesse giorno dopo giorno, tanto da portare fonti dela dire che si è pronti a uscirepiù. Fonti vaticane, commentando l’ultimo bollettino medico sul pontefice, sostengono infatti che “più”, ma“ancora nella complessità del quadro clinico”.L’ultimo bollettino sulle condizioni diNell’ultimo bollettino medico rilasciatosala stampa vaticana si spiega che le condizioni cliniche del“si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento”. Nella giornata di oggi, il pontefice “ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask”.In ogni caso è ancora presto per sciogliere la prognosi, ma sicuramente sembra esserci maggiore ottimismo, come confermato anche da fonti vaticane.