Papa Francesco le notizie di oggi in diretta L’ultimo bollettino | Insufficienza renale rientrata

Roma, 27 febbraio 2025 – “Ilè in ulteriore lieve miglioramento”. Iizia con una notizia positiva il nuovo giorno di ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma.medico segnala che la lieveriscontrata nei giorni scorsi “è” e che la tac al torace “ha evidenziato una normale evoluzione” dell'infezione polmonare. La prognosi resta comunque riservata: Bergoglio continua a ricevere “ossigeno ad alti flussi” e a fare fisioterapia respiratoria, ma non ha più avuto crisi da bronchite asmatica. Intanto proseguono le preghiere dei fedeli a San Pietro e anche online. Martedì un’altra telefonata al parroco di Gaza: “Pensa a noi nonostante non stia bene. Siamo commossi, ci dà conforto”, ha detto. UltimeinFaithful pray for Pope Francis under the statue of John Paul II outside of Agostino Gemelli Hospital where Pope Francis is hospitalized in Rome, Italy, 26 February 2025.