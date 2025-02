Papa Francesco è stato intercettato?

Leggi su Open.online

Tra i contatti di Don Mattia Ferrari c’è anche. Dunque, se qualcuno ha effettivamente spiato il cappellano di Mediterranea Saving Humans con il software Graphite di Paragon Solutions, anche le conversazioni con il pontefice potrebbero essere state intercettate. Ad avanzare l’ipotesi è il quotidiano Domani, facendo notare che Bergoglio e Ferrari sono in contatto da tempo. Fatto riconosciuto anche dallo stesso Pontefice, che, lo scorso 19 gennaio, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha parlato di immigrazione e affermato personalmente di sentire di frequente il parroco della Ong. In particolare, pochi giorni prima i due si erano parlati telefonicamente per discutere di una delicata questione relativa a una donna migrante rapita e fatta prigioniera in Libia. Il rapporto trae Don Mattia FerrariNon è sicuro che qualcuno abbia spiato Ferrari.