Papa Francesco diffuso bollettino medico | Netto miglioramento si cerca stabilità

Le condizioni di salute del Santo Padre continuano a migliorare anche oggi. Ha alternato l'ossigenoterapia ad alti flussi con l'uso della ventimask. Vista la complessità del quadro clinico, sarà necessario attendere ancora qualche giorno diprima di sciogliere la prognosi. Durante la mattinata, il si è dedicato alla fisioterapia respiratoria, alternandola al riposo. Nel pomeriggio ha proseguito con un'ulteriore seduta di fisioterapia, prima di raccogliersi in preghiera nella Cappellina del suo appartamento privato al decimo piano, dove ha ricevuto l'Eucaristia. Successivamente, ha ripreso le sue attività lavorative.