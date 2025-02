Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, "cos'ha fatto 3 giorni prima del ricovero": l'indiscrezione che cambia il quadro

Le condizioni di salute disegnano un altro, piccolo, miglioramento. Sono quasi le sette di sera quando il bollettino oramai giornaliero informa che «la lieve insufficienza renale è rientrata», che «continua l'ossigenoterapia ad alti flussi» e che non ci sono state «crisi respiratorie». Labuona notizia è che la Tac al torace, eseguita la sera del giorno, «ha evidenziato una normale evoluzione delflogistico polmonare». Inoltre «gli esami ematochimici ed emacrocitometrici hanno confermato il miglioramento» delle ore precedenti. Ciò nonostante la prognosi resta riservata. È il tredicesimo giorno (ieri) diper Bergoglio: inizia «in poltrona» con la continuazione «delle terapie» e prosegue con la nomina di quattro nuovi vescovi (José Francisco González González, arcivescovo metropolita di Tuxtla Gutiérrez in Messico; Peter Mel Murphy, vescovo di Armidale in Australia; Andrés Sáinz Márquez, vescovo prelato di Jesús María ancora in Messico e Josaphat Jackson Bududu, vescovo ausiliare di Tabora in Tanzania).