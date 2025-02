Dayitalianews.com - Papa Francesco convoca il Concistoro: cos’è e perché non c’entra con le dimissioni

Leggi su Dayitalianews.com

i cardinaliLe condizioni di salute del Santo Padre sono in lieve miglioramento e ilun, cioè, una riunione formale tra il pontefice e i cardinali. Ufficialmente per le prossime canonizzazioni da calendarizzare per quest’anno anche se, alcuni ricordano e fanno notare che, proprio durante una di queste riunioni,Ratzinger decise di annunciare le sue. Lazione delIlè una riunione abituale nella Chiesa. È un ente morale ecclesiastico dotato di personalità giuridica, avente fini di culto, istruzione e beneficenza. Dirige le attività ecclesiastiche, esercita il ministero pastorale e la disciplina, adempie le funzioni amministrative. Aservirà per “chiudere delle questioni aperte”, spiega Adriano Prosperi, accademico dei Lincei e professore emerito alla Normale di Pisa a Repubblica.