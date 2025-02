Papa Francesco avanti con la terapia dopo una notte tranquilla Fonti vaticane | L’umore è buono Oggi i risultati da nuove analisi

Leggi su Open.online

Proseguono le terapie perche sta effettuando altre. Ricoverato al policlinico gemelli di Roma dal 14 febbraio, il Pontefice la scorsaha dormito bene e questa mattina è di buon umore. Ha fatto colazione e sta riposando.confermano l’annullamento dell’Udienza Giubilare di sabato. Attualmente, invece, non è chiaro se e come Bergoglio si unirà ai fedeli per l’Angelus di domenica. Quello diè il quattordicesimo giorno di ricovero presso l’ospedale romano. La prognosi dirimane riservata, maa lui vicine fanno sapere che le sue condizioni continuano a migliorare lentamente. In particolare, è rientrata la lieve insufficienza renale, mentre la tac evidenzia un’evoluzione regolare della polmonite favorita dalla.Ile il contatto coi fedeliLe condizioni di salute di Bergoglio sono «stabili rispetto a quanto comunicato ieri sera».