Papa Francesco al Gemelli | il cardinale Reina celebra Messa a San Marcello al Corso

Leggi su Funweek.it

Ilvicario Baldopresiederà celebrerà questa sera alle 19 unanella chiesa di Sanal. Sempre questa sera ma alle 21, guiderà in piazza San Pietro la preghiera del Rosario.La chiesa di Sanalè legata a un momento simbolico della storia recente: nel periodo più critico della pandemia, ilvi si recò in solitudine per pregare dinanzi al Crocifisso ligneo custodito nella chiesa, chiedendo la fine dell’emergenza sanitaria.Leggi anche: Via del, la Chiesa di Sannasconde un tesoro miracoloso: ecco di cosa si trattaL’iniziativa diè un invito speciale rivolto ai sacerdoti che operano in quella parte della città, affinché uniscano le loro preghiere per la salute del Pontefice. Il valore spirituale di questaè amplificato dalla presenza del Crocifisso miracoloso, profondamente venerato dai romani e dallo stesso