Tv2000.it - Papa al Gemelli, condizioni in miglioramento. Ha pregato e lavorato

Leggi su Tv2000.it

“Lecliniche delsi confermano anche nella giornata odierna in. Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask. In considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi”. Lo fa sapere il Vaticano nel bollettino serale sulledi salute diFrancesco al.“Il– spiega il Vaticano – ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative”. Tutti gli aggiornamenti dalcon Rita Salerno.alin