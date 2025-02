Ilrestodelcarlino.it - Paolo Zavallone, musiche segrete scritte per la tv

Bologna, 27 febbraio 2025 – Molta musica oggi dalle frequenze del podcast Il Resto di Bologna, ascoltabile online sul sito del nostro giornale e su Spotify. L’occasione speciale è la pubblicazione della compilation ’Paloma Supersound’, 12 brani mai ascoltati dal pubblico, della vasta produzione del maestro romagnolo– mancato nel 2023 a 91 anni, molto più conosciuto come El Pasador – che proprio sotto le Due Torri fece la sua fortuna di autore, compositore, arrangiatore, tastierista, direttore d’orchestra e anche primo direttore artistico delle Verdi Note dell’Antoniano e dello Zecchino d’Oro. Tante le sue hit, anche celebri sigle televisive della Rai (come La sberla, Non stop, Signori si parte, .) e altri titoli in stile disco music come Amada mia, amore mio e l’esotica Kilimangiaro.