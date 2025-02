Dilei.it - Paola Marella, le foto inedite e l’annuncio del marito a cinque mesi dalla morte

non c’è più ormai da, ma continua a essere nel cuore dei tanti telespettatori che l’hanno seguita con affetto nei suoi programmi di successo. Architetta e interior designer, ma anche agente immobiliare, laelargiva consigli al suo pubblico dando sempre spunti interessanti, con uno stile unico e quell’acconciatura particolare che era diventata uno dei suoi tratti distintivi. La stessa a cui, negli ultimi, aveva dovuto rinunciare a causa delle cure, come ha ricordato ilDomenico, che asua scomparsa l’ha ricordata con alcune, cogliendo l’occasione per fare un annuncio importante.LediI capelli cortissimi, lo sguardo che si perde nei pensieri e una bellezza che si intreccia perfettamente con la sua innata eleganza.