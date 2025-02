Inter-news.it - Pandev: «Napoli-Inter gara aperta. Una arriva meglio. Thuram sarà prezioso!»

Manca sempre meno a, scontro diretto tra le due pretendenti allo scudetto. Anche l’ex nerazzurro Goranracconta le proprie aspettative sulladi sabato.IL MOMENTO – Goranviene ospitato in collegamento da Sky Sport 24. Il tema centrale del discorso è, ovviamente,. Sullain programma sabato al Maradona l’ex nerazzurro dichiara: «Secondo me l’allo scontro diretto di sabato. Nell’ultimo mese ilha avuto un po’ di problemi, tanti infortuni e anche i risultati non sono stati quelli sperati. Sicuramente la squadra di Inzaghi è la favorita per vincere lo scudetto, lo era sin dall’inizio del campionato. Però anche la squadra di Conte sta facendo un grandissimo campionato. Secondo me se sabato riesce a portare la vittoria a casa diventa l’avversaria numero uno per lo scudetto».