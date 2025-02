Internews24.com - Pandev a Sky: «L’Inter arriva meglio del Napoli, Thuram quest’anno mi ha sorpreso per un motivo. Il suo rientro con Lautaro è fondamentale»

di RedazioneL’ex attaccante di Inter e, Goran, ha detto la sua nell’avvicinamento alla sfida di sabato tra le due squadreIntervenuto in collegamento con Sky Sport assieme a Faouzi Ghoulam, Goranha detto la sua in quello che è l’avvicinamento aInter. Queste le parole del doppio ex della sfida di sabato al Maradona.COMEE COSA MI ASPETTO DAL MATCH COL– «Secondo me. Nell’ultimo mese ilha avuto un po’ di problemi, tanti infortuni e anche i risultati non erano quelli che volevano.era la favorita anche prima dell’inizio di questo campionato per vincere lo scudetto però ilsta facendo un grandissimo campionato e se riuscirà a portare la vittoria a casa è l’avversario numero uno per lo scudetto.