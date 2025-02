Biccy.it - Pamela Petrarolo si dissocia da quanto detto da Ilaria Galassi

Leggi su Biccy.it

ieri notte è stata invitata in una room di Twitter piena di fan Zelena e Shailenzo e si è lasciata andare a delle considerazioni molto forti su Helena Prestes, ma non ha risparmiato critiche nemmeno a Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Probabilmente l’ex volto di Non è la Rai credeva che la room fosse privata, invece non era così e infatti gli audio in questione hanno fatto il giro dei social e in molti hanno taggato anche, che però ha preso le distanze.Una follower dile ha scritto su Instagram: “Mi auguro tu ti dissoci dalla tua amica, che pessima figura che sta facendo“. L’ex concorrente del Grande Fratello ha risposto in maniera secca: “Io mi dissocio!“. E apare il gesto è stato apprezzato dai suoi fan: “Grazie, è il minimorsi da quello che è statopoco fa”.