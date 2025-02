.com - Pallanuoto / Jesina prima in classifica ospita Tolentino

Al Palablù di Moie sabato 1 marzo ore 18,45. Gli ospiti, lo scorso anno in serie B, seguono a tre punti JESI, 27 febbraio 2025 – Si ritorna al Palablù di Moie da primi inma c’è da considerare che la seconda, il Certaldo, distanziata di due lunghezze, deve recuperare a Moie contro il Team Marche.Dopo cinque vittorie consecutive i granata di Mr Iaricci ospiteranno il, staccato di soli tre punti, che lo scorso anno, con praticamente lo stesso organico, era nella serie cadetta e che non ha mai nascosto le ambizioni di ritornarci, prendendo un allenatore di spessore come Vadym Rojdestvenskyi, ex nazionale U.In casa, capitan Paolucci (numero 10 foto primo piano) e compagni, dopo il successo di Pesaro, cercheranno di far valere il fattore campo, con l’entusiasmo che deve avere una squadra al comando della